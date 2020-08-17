Умора без минора: вечерние анекдоты 17 августа

Забавные анекдоты о жене-красавице, самогоне и глупом зайце, которые скрасят Ваш вечер.

- Что делать, ума не приложу. Мой муж все время говорит о своей бывшей жене!

- Тебе еще повезло. Вот мой, все время говорит о будущей!

Муж заявляет жене:

- Дорогая, с этого дня я бросаю пить!

Жена:

- А кто будет называть меня красавицей?

Петух закатывает в курятник страусиное яйцо и говорит:

- Не хотелось бы Вас критиковать, милые дамы, но посмотрите, как работают другие!

Сидят два мужика на берегу реки, рыбу ловят. Один другому говорит: - Слышь, Вань, ты, это, к моей жене ходишь. Нехорошо... Тот восклицает: - Вас, Петровых, не поймешь! Жена говорит - хорошо, ты - нехорошо...

Бежал заяц по лесу и увидел реку. Начал ее переходить, но потом вспомнил, что не умеет ходить по воде и поплыл. Но потом вспомнил, что не умеет плавать и утонул.

Мораль: Не вспоминайте прошлое.