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Умора без минора: вечерние анекдоты 17 августа

Умора без минора: вечерние анекдоты 17 августа
Обновлено 18:05 Сегодня Телеграф
Забавные анекдоты о жене-красавице, самогоне и глупом зайце, которые скрасят Ваш вечер.

- Что делать, ума не приложу. Мой муж все время говорит о своей бывшей жене!

- Тебе еще повезло. Вот мой, все время говорит о будущей!

Анекдот

Муж заявляет жене:

- Дорогая, с этого дня я бросаю пить!

Жена:

- А кто будет называть меня красавицей?

Анекдот 2

Петух закатывает в курятник страусиное яйцо и говорит:

- Не хотелось бы Вас критиковать, милые дамы, но посмотрите, как работают другие!

Анекдот 3

Сидят два мужика на берегу реки, рыбу ловят. Один другому говорит: - Слышь, Вань, ты, это, к моей жене ходишь. Нехорошо... Тот восклицает: - Вас, Петровых, не поймешь! Жена говорит - хорошо, ты - нехорошо...

Анекдот 4

Бежал заяц по лесу и увидел реку. Начал ее переходить, но потом вспомнил, что не умеет ходить по воде и поплыл. Но потом вспомнил, что не умеет плавать и утонул.

Мораль: Не вспоминайте прошлое.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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