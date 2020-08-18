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Юморок - не порок: прикольные анекдоты 18 августа

Юморок - не порок: прикольные анекдоты 18 августа
Обновлено 10:02 Сегодня Телеграф
Забавные анекдоты о трусах и лифчике, зяте и теще, а также тронутой девушке, которые поднимут настроение даже самым угрюмым.

— Вы такая красивая, умная, с чувством юмора, и глаза, и фигура, все прекрасно!

— Спасибо, я тронута.

— Это мы тоже заметили...

Анекдот

Звонок на радио:

— Здравствуйте! Моя любимая теща, Любовь Ивановна, сегодня отмечает свой юбилей. Поставьте ей мою любимую песню Джуманджи "Сука Любовь".

Анекдот 2

Мужчина, окончивший школу с золотой медалью, а вуз с красным дипломом и получающий 6 тысяч рублей в месяц, никак не решится сказать сыну: "учись хорошо, сынок".

Анекдот 3

— Милая, быстрее сюда! Посмотри как мороз разукрасил окна.

— О господи! Это же твоей рукой написано "толстая, хватит жрать"!

— Нет. Это мороз

Анекдот 4

Никогда не понимал, почему "лифчик" — единственное число, а "трусы" — множественное…

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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