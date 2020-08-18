Не надорвите животы со смеху: вечерние анекдоты 18 августа

Шуточки градуснике, нагадившем в тапки коте и отношении к алкоголю, которые сделают Ваш вечер незабываемым.

Один градусник другому:

— У меня, наверное, температура?

— Да не бойся, тебе просто надо встряхнуться!

"Лучше сделать и жалеть об этом после, чем не cделать и с собою быть в разладе", - рассуждал домашний кот, сидящий возле тапочек, в которые нагадил.

— Опишите своё отношения к алкоголю одним словом.

— Буду.

— Ты бы согласился отрезать палец за 100 000 долларов?

— Смотря кому.

Муж приходит домой. На столе стоит торт с 20-ю свечами. Он спрашивает у жены:

— У кого сегодня день рождения?

— У моего ПАЛЬТО… ему ровно 20 лет!