Не надорвите животы со смеху: вечерние анекдоты 18 августа

Один градусник другому:
— У меня, наверное, температура?
— Да не бойся, тебе просто надо встряхнуться!
"Лучше сделать и жалеть об этом после, чем не cделать и с собою быть в разладе", - рассуждал домашний кот, сидящий возле тапочек, в которые нагадил.
— Опишите своё отношения к алкоголю одним словом.
— Буду.
— Ты бы согласился отрезать палец за 100 000 долларов?
— Смотря кому.
Муж приходит домой. На столе стоит торт с 20-ю свечами. Он спрашивает у жены:
— У кого сегодня день рождения?
— У моего ПАЛЬТО… ему ровно 20 лет!