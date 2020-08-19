Вместо чашечки кофе: самые смешные утренние анекдоты 19 августа

Покупайте модную блузку! - зазывает продавец.
Подходит девушка:
- А не испортится она со временем? Не выцветет?
- Что вы ?! Что вы ?! Она уже два года на витрине - и, ни одного дефекта!
— Девушке легко привлечь к себе внимание: надела короткую юбку — и всё.
— Ну, в принципе, парню тоже легко: надел короткую юбку — и всё.
Взял в пятерке две бутылки пива. Кассирша случайно пробила три.
– Ой, я нечаянно, сейчас позову Галю.
– Не нужно, я возьму еще одну. Это была рука Бога!
Теперь меня в той пятерочке называют “Марадона”.
А вот интересно: людей, живших до нашей эры, не смущало, что годы идут в обратном порядке?
Вика была настолько горячей девушкой, что нагрела Виталика на 50 тысяч.