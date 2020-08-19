Позитивная пауза: смешные анекдоты 19 августа

Друг из Китая сказал, что лучше не брать коронавирус Covid-19, так как в сентябре выйдет новая версия Covid-20.
В метро.
- Кхе -кхе-кхе.
- Мужчина, вы кашляете, у вас короновирус!
- Спокойно! У меня открытая форма туберкулеза!
- Хух. Слава Богу.
— Любимый, ты же обещал сходить в кино.
— Любимый обещал, любимый сходил.
- Сегодня, - сообщает муж жене, - приходили из дома престарелых ...
- Ты, разумеется, дал им что-нибудь?
- Да ... Твою маму.
Приходит мужик в роддом.
К нему выходит медсестра:
— У вас мальчик, три семьсот.
Тот, доставая кошелек:
— Ты смотри-ка, и недорого!