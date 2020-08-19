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Среда, 19.08.2020
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Позитивная пауза: смешные анекдоты 19 августа

Позитивная пауза: смешные анекдоты 19 августа
Обновлено 11:35 Сегодня Телеграф
Самые уморительные шутки о женщине за рулем, интеллекте, стройке и будильнике, которые сделают Ваш день.

Друг из Китая сказал, что лучше не брать коронавирус Covid-19, так как в сентябре выйдет новая версия Covid-20.

В метро.

- Кхе -кхе-кхе.

- Мужчина, вы кашляете, у вас короновирус!

- Спокойно! У меня открытая форма туберкулеза!

- Хух. Слава Богу.

— Любимый, ты же обещал сходить в кино.

— Любимый обещал, любимый сходил.

- Сегодня, - сообщает муж жене, - приходили из дома престарелых ...

- Ты, разумеется, дал им что-нибудь?

- Да ... Твою маму.

Вместо чашечки кофе: самые смешные утренние анекдоты 19 августа

Приходит мужик в роддом.

К нему выходит медсестра:

— У вас мальчик, три семьсот.

Тот, доставая кошелек:

— Ты смотри-ка, и недорого!

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