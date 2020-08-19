Держитесь на волне позитива: вечерние анекдоты 19 августа

Единственный врач, который никогда не сделает пациенту хуже, чем ему было до визита к этому врачу - патологоанатом.
- Плохо без девушек ... - Плохо без девушек - это еще хорошо. Вот когда хорошо без девушек - это уже плохо ...
- Почему пасечник, когда собирает мед, надевает на голову сетку?
- Если его пчелы потом узнают, ему хана.
Глядя, как мама примеряет новую шубу из натурального меха, Вовочка заметил:
- Мама, а ты понимаешь, что это шуба - результат ужасных страданий бедного, несчастного животного? Мама посмотрела на Вовочку строго и ответила:
- Как ты можешь так говорить о родном отце ?!
Вот все говорят: "Сидите дома!" А как быть тем, кто живет на две семьи?