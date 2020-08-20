Веселого настроения: утренние анекдоты 20 августа

Подборка забавных анекдотов для хорошего настроения, в которых: про коронавирус, врачей, вине и вакцине от коронавируса.

Как определить ведьму?

1480 - не тонет в воде

2020 - не толстеют на карантине

Сначала моешься утром в миске, а потом целый день - брифинги, коворкинг, диджитал, новое общество 21 века.

Должен джентльмен поднять бокал за даму, если дама уже не может поднять бокал сама?

В автобусе мужчина пристально рассматривает брошь в виде лошадки на груди у одной женщины. Она не выдерживает и спрашивает:

- Что, лошадка понравилась?

- Нет, ипподром.

Сопливье - сотрудник аптеки, помогает подобрать хороший спрей от насморка.