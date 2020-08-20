Веселого настроения: утренние анекдоты 20 августа

Как определить ведьму?
1480 - не тонет в воде
2020 - не толстеют на карантине
Сначала моешься утром в миске, а потом целый день - брифинги, коворкинг, диджитал, новое общество 21 века.
Должен джентльмен поднять бокал за даму, если дама уже не может поднять бокал сама?
В автобусе мужчина пристально рассматривает брошь в виде лошадки на груди у одной женщины. Она не выдерживает и спрашивает:
- Что, лошадка понравилась?
- Нет, ипподром.
Сопливье - сотрудник аптеки, помогает подобрать хороший спрей от насморка.