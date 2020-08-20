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Четверг, 20.08.2020
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Веселого настроения: утренние анекдоты 20 августа

Веселого настроения: утренние анекдоты 20 августа
Обновлено 04:45 Сегодня Телеграф
Подборка забавных анекдотов для хорошего настроения, в которых: про коронавирус, врачей, вине и вакцине от коронавируса.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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