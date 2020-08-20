Конец плохому настроению: вечерние анекдоты 20 августа

Очень забавные анекдоты для хорошего настроения в этот четверг, в которых про комара и канатоходца, "Портрет неизвестного" и книгу о вкусной и здоровой пище.

- А от чего умер ваш муж?

- Его укусил комар.

- Ну что вы говорите, от этого не умирают...

- Нет, вы не понимаете. Комары - смертельные враги канатоходцев!

Парень - своей девушке:

- Как все достало. Вот бросить все - и пойти в армию!

- А я тебя дождусь!

- Вот этого я больше всего и боюсь.

До сих пор все программы по борьбе с кризисом больше напоминают попытку спрятаться от него под медным тазом.

- Вы когда-нибудь видели голубей?

- Нет, голубее мы еще не видали!

В одной адвокатской конторе на стене висит картина, точно отражающая сущность данной профессии: двое мужиков спорят, кому принадлежит корова, один тянет ее за рога, другой - за хвост, а адвокат в это время спокойно доит эту самую корову...