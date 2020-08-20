Конец плохому настроению: вечерние анекдоты 20 августа

- А от чего умер ваш муж?
- Его укусил комар.
- Ну что вы говорите, от этого не умирают...
- Нет, вы не понимаете. Комары - смертельные враги канатоходцев!
Парень - своей девушке:
- Как все достало. Вот бросить все - и пойти в армию!
- А я тебя дождусь!
- Вот этого я больше всего и боюсь.
До сих пор все программы по борьбе с кризисом больше напоминают попытку спрятаться от него под медным тазом.
- Вы когда-нибудь видели голубей?
- Нет, голубее мы еще не видали!
В одной адвокатской конторе на стене висит картина, точно отражающая сущность данной профессии: двое мужиков спорят, кому принадлежит корова, один тянет ее за рога, другой - за хвост, а адвокат в это время спокойно доит эту самую корову...