Скачать
Пятница, 21.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия: в Украине уже более 100 тыс случаев коронавируса
Пандемия: в Украине уже более 100 тыс случаев коронавируса
Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
Севилья - Интер: где и когда смотреть финал Лиги Европы
Севилья - Интер: где и когда смотреть финал Лиги Европы
21 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
21 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Сделаем Ваше утро бодрее: уморительные анекдоты 21 августа

Сделаем Ваше утро бодрее: уморительные анекдоты 21 августа
07:00 Сегодня Телеграф
Эти анекдоты подарят вам хорошее настроение на все утро. Сегодня в выпуске: Криворожский тест на коронавирус, Иван Грозный и летающая тарелка.

Работа может стать страданием - бросай такую работу! Даже если у тебя есть семья - в гробу ты ей пользу не принесешь.

На железнодорожном вокзале Кривого Рога цыгане предлагают пройти тест на коронавирус по линиям руки.

- Пап, я тут картину видел, оказывается, Иван Грозный сына убил.

- Да, было дело.

- А за что?

- Ну, он был слабый, безвольный, плохо учился, денег много просил, на курсы по вождению не хотел записываться...

Мужчины предпочитают смотреть фильмы, где убивают много, быстро и безболезненно. А вот женщины любят наблюдать за тем как кто-то медленно и мучительно умирает.

 

Бухой и храбрый зять обозвал выползшую на кухню тещу коброй. Смотрите в 3D - "Бросок кобры. Возмездие"!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук: РФ в ТКГ поставила ультиматум относительно выборов на Донбассе
02 Депутаты придумали, как взыскать с украинцев долги за коммуналку
03 Зозуля останется в испанском Альбасете, но с одним условием
04 Итоги 20 августа: Зеленский на Херсонщине, коронавирус в Украине
05 Погода на Марсе: ученые выяснили, каким был климат на Красной планете
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия COVID-19: В мире уже 22,6 млн случаев заражения
Пандемия COVID-19: В мире уже 22,6 млн случаев заражения
Вакцина от COVID-19: ВОЗ начала переговоры с РФ
Вакцина от COVID-19: ВОЗ начала переговоры с РФ
Украина усилиса контроль границы с Беларусью
Украина усилиса контроль границы с Беларусью
Планетологи: У нас есть возможность увидеть рождение кометы
Планетологи: У нас есть возможность увидеть рождение кометы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь