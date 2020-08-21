Сделаем Ваше утро бодрее: уморительные анекдоты 21 августа

Работа может стать страданием - бросай такую работу! Даже если у тебя есть семья - в гробу ты ей пользу не принесешь.
На железнодорожном вокзале Кривого Рога цыгане предлагают пройти тест на коронавирус по линиям руки.
- Пап, я тут картину видел, оказывается, Иван Грозный сына убил.
- Да, было дело.
- А за что?
- Ну, он был слабый, безвольный, плохо учился, денег много просил, на курсы по вождению не хотел записываться...
Мужчины предпочитают смотреть фильмы, где убивают много, быстро и безболезненно. А вот женщины любят наблюдать за тем как кто-то медленно и мучительно умирает.
Бухой и храбрый зять обозвал выползшую на кухню тещу коброй. Смотрите в 3D - "Бросок кобры. Возмездие"!