Сделаем Ваше утро бодрее: уморительные анекдоты 21 августа

Эти анекдоты подарят вам хорошее настроение на все утро. Сегодня в выпуске: Криворожский тест на коронавирус, Иван Грозный и летающая тарелка.

Работа может стать страданием - бросай такую работу! Даже если у тебя есть семья - в гробу ты ей пользу не принесешь.

На железнодорожном вокзале Кривого Рога цыгане предлагают пройти тест на коронавирус по линиям руки.

- Пап, я тут картину видел, оказывается, Иван Грозный сына убил.

- Да, было дело.

- А за что?

- Ну, он был слабый, безвольный, плохо учился, денег много просил, на курсы по вождению не хотел записываться...

Мужчины предпочитают смотреть фильмы, где убивают много, быстро и безболезненно. А вот женщины любят наблюдать за тем как кто-то медленно и мучительно умирает.

Бухой и храбрый зять обозвал выползшую на кухню тещу коброй. Смотрите в 3D - "Бросок кобры. Возмездие"!