Пятница - самое время расслабиться: прикольные анекдоты 21 августа

Забавные анекдоты о том, почему девушек не отправляют в космос, лучшем моменте для знакомства и мытье посуды, которые поднимут Вам настроение.

— А я вчера с девушкой познакомился.

— Да ты что! Ну, и как это было?

— Просыпаюсь, а она рядом голая лежит... Ну, думаю, лучшего шанса для знакомства не будет!

Когда живешь один — посуду можно мыть раз в день. И обычно этот день — воскресенье.

Многие девушки не отвечают на видеозвонки после 22 часов, потому что к этому времени их лица возвращаются к заводским настройкам.

Парень — девушке:

— Ваши ноги напоминают мне архитектуру Парижа!

— Что Эйфелеву башню?

— Нет, Триумфальную арку.

— Почему женщин так редко посылают в космос?

— В космосе проблемы с косметикой.

— А куда там ходить?

— В открытый космос.