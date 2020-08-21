Пятница - самое время расслабиться: прикольные анекдоты 21 августа

— А я вчера с девушкой познакомился.
— Да ты что! Ну, и как это было?
— Просыпаюсь, а она рядом голая лежит... Ну, думаю, лучшего шанса для знакомства не будет!
Когда живешь один — посуду можно мыть раз в день. И обычно этот день — воскресенье.
Многие девушки не отвечают на видеозвонки после 22 часов, потому что к этому времени их лица возвращаются к заводским настройкам.
Парень — девушке:
— Ваши ноги напоминают мне архитектуру Парижа!
— Что Эйфелеву башню?
— Нет, Триумфальную арку.
— Почему женщин так редко посылают в космос?
— В космосе проблемы с косметикой.
— А куда там ходить?
— В открытый космос.