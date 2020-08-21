Вакцина против печали: вечерние анекдоты 21 августа

Самая забавная подборка анекдотов о надежном обезболивающем средстве, Рыбе и Рыбаке, а также об очень больших презервативах.

Вовочка спрашивает в аптеке:

— У вас есть какое-нибудь надежное обезболивающее средство?

— Мальчик, а что у тебя болит?

— Пока ничего, но папа уже ушел на родительское собрание.

Вечерело. Он и она на лавочке.

— Что-то я озябла. Сделай так, чтобы мне стало тепло.

— Нет, Люся, ты мне уже два свитера на груди растянула.

— Девушка, вы кто по Гороскопу?

— Рыба, а вы?

— Рыбак.

— Дорогая, сколько у тебя было парней до меня?

— Семь.

— ??! Ты же говорила, что три?!

— Так ведь год прошел.

Молоденькая миленькая девушка заходит в аптеку и спрашивает у продавца:

— У вас имеются в продаже очень большие презервативы?

— Естественно! А вы хотите купить?

— Нет, а вы не возражаете, если я подожду здесь, пока кто-нибудь не купит?