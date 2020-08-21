Вакцина против печали: вечерние анекдоты 21 августа

Вовочка спрашивает в аптеке:
— У вас есть какое-нибудь надежное обезболивающее средство?
— Мальчик, а что у тебя болит?
— Пока ничего, но папа уже ушел на родительское собрание.
Вечерело. Он и она на лавочке.
— Что-то я озябла. Сделай так, чтобы мне стало тепло.
— Нет, Люся, ты мне уже два свитера на груди растянула.
— Девушка, вы кто по Гороскопу?
— Рыба, а вы?
— Рыбак.
— Дорогая, сколько у тебя было парней до меня?
— Семь.
— ??! Ты же говорила, что три?!
— Так ведь год прошел.
Молоденькая миленькая девушка заходит в аптеку и спрашивает у продавца:
— У вас имеются в продаже очень большие презервативы?
— Естественно! А вы хотите купить?
— Нет, а вы не возражаете, если я подожду здесь, пока кто-нибудь не купит?