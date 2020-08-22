Недосып как рукой снимет: утренние анекдоты 22 августа

Начальник хвалит красивую секретаршу-блондинку:
— Молодец, всего 2 ошибки!
— Спасибо!
— Теперь второе слово пиши!
Двадцатилетняя девушка провела ночь с 50-летним мужиком. Наутро рассказывает подружкам:
— С ровесниками больше никогда! Представляете, час прелюдии, час ceкcа, потом всю ночь стихи читал!
А он приятелям:
— Ну, все как обычно: час не вставал, час не мог кончить, потом бессонница.
Учительница:
— Прекрасно, Вовочка, домашнее задание выполнено без ошибок. А ты уверен, что твоему папе никто не помогал?
Беседуют два друга:
— Стаpею.
— Откуда такой пессимизм?
— От женских вопросов.
— Каких именно?
— Раньше меня спрашивали: "Почему не женишься?" А теперь: "Почему не женился?"
На кассе:
— Еще винстон синий
— Паспорт?
— Дома забыл.
— "Люби меня люби" кто поет?
— Гречка.
— Иди отсюда, малолетка.