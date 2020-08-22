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Суббота, 22.08.2020
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Недосып как рукой снимет: утренние анекдоты 22 августа

Недосып как рукой снимет: утренние анекдоты 22 августа
07:00 Сегодня Телеграф
Уморительная подборка анекдотов о секретарше-умнице, малолетке и старении, которые сделают Ваше утро.

Начальник хвалит красивую секретаршу-блондинку:

— Молодец, всего 2 ошибки!

— Спасибо!

— Теперь второе слово пиши!

Анекдот

Двадцатилетняя девушка провела ночь с 50-летним мужиком. Наутро рассказывает подружкам:

— С ровесниками больше никогда! Представляете, час прелюдии, час ceкcа, потом всю ночь стихи читал!

А он приятелям:

— Ну, все как обычно: час не вставал, час не мог кончить, потом бессонница.

Анекдот 2

Учительница:

— Прекрасно, Вовочка, домашнее задание выполнено без ошибок. А ты уверен, что твоему папе никто не помогал?

Анекдот 3

Беседуют два друга:

— Стаpею.

— Откуда такой пессимизм?

— От женских вопросов.

— Каких именно?

— Раньше меня спрашивали: "Почему не женишься?" А теперь: "Почему не женился?"

 Анекдот 4

На кассе:

— Еще винстон синий

— Паспорт?

— Дома забыл.

— "Люби меня люби" кто поет?

— Гречка.

—  Иди отсюда, малолетка.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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