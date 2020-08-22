Улыбка до ушей на весь день: анекдоты 22 августа

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Как выяснили ученые, в пиве содержится много женских гормонов. И действительно, после трех бутылок пива мужчины начинают хихикать над всякими глупостями, после семи они уже с трудом управляют автомобилем, ну а после десяти им хочется ссать сидя.

В принципе, принципов у меня не слишком много: не работать после еды и не трудиться перед сном.

- Как вас зовут?

- Виктор, а для своих, просто Вика.

Чтобы поднять себе настроение, когда особенно грустно, я крашу ногти. Спящему мужу...

Предупреждаю: я живу рядом с кладбищем. Будете меня доставать - будете жить рядом со мной!