Улыбка до ушей на весь день: анекдоты 22 августа

Как выяснили ученые, в пиве содержится много женских гормонов. И действительно, после трех бутылок пива мужчины начинают хихикать над всякими глупостями, после семи они уже с трудом управляют автомобилем, ну а после десяти им хочется ссать сидя.
В принципе, принципов у меня не слишком много: не работать после еды и не трудиться перед сном.
- Как вас зовут?
- Виктор, а для своих, просто Вика.
Чтобы поднять себе настроение, когда особенно грустно, я крашу ногти. Спящему мужу...
Предупреждаю: я живу рядом с кладбищем. Будете меня доставать - будете жить рядом со мной!