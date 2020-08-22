Юмор на любой вкус: вечерние анекдоты 22 августа

Экстраверт - это человек, который спокойно какает в гостях.
Поезд метро резко останавливается, и пассажир невольно хватается рукой за плечо рядом стоящей дамы.
- Послушайте, а вы бы не могли ухватиться за что-нибудь другое?
- О, мадам, прошу вас: не искушайте меня!
Автомеханик в гараже копается в моторе, меняя клапана, и видит идущего мимо кардиохирурга.
- Эй, доктор, почему так - я меняю клапана в моторе, и после этого мотор фырчит, как новенький. Ты тоже меняешь клапана в моторе.
Почему за ту же самую работу ты берешь столько бабок?
- А ты попробуй это сделать на работающем двигателе.
Идет Вовочка по коридору с глобусом, встречает его учительница и спрашивает:
- Вовочка, ты куда?
- В туалет!
- А зачем тебе глобус?
- Ну, знаете, такое настроение, на весь мир насрать хочеться!
Мало кто знает, но между математиками идет борьба за существование, и притом единственность.