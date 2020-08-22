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Юмор на любой вкус: вечерние анекдоты 22 августа

Юмор на любой вкус: вечерние анекдоты 22 августа
Обновлено 16:53 Сегодня Телеграф
Эти анекдоты подарят вам хорошее настроение на весь день. Сегодня в программе об экстравертах, искушении в метро и грустного Васю.

Экстраверт - это человек, который спокойно какает в гостях.

Поезд метро резко останавливается, и пассажир невольно хватается рукой за плечо рядом стоящей дамы.

- Послушайте, а вы бы не могли ухватиться за что-нибудь другое?

- О, мадам, прошу вас: не искушайте меня!

Автомеханик в гараже копается в моторе, меняя клапана, и видит идущего мимо кардиохирурга.

- Эй, доктор, почему так - я меняю клапана в моторе, и после этого мотор фырчит, как новенький. Ты тоже меняешь клапана в моторе.

Почему за ту же самую работу ты берешь столько бабок?

- А ты попробуй это сделать на работающем двигателе.

Идет Вовочка по коридору с глобусом, встречает его учительница и спрашивает:

- Вовочка, ты куда?

- В туалет!

- А зачем тебе глобус?

- Ну, знаете, такое настроение, на весь мир насрать хочеться!

Улыбка до ушей на весь день: анекдоты 22 августа

Мало кто знает, но между математиками идет борьба за существование, и притом единственность.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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