Юмор на любой вкус: вечерние анекдоты 22 августа

Эти анекдоты подарят вам хорошее настроение на весь день. Сегодня в программе об экстравертах, искушении в метро и грустного Васю.

Экстраверт - это человек, который спокойно какает в гостях.

Поезд метро резко останавливается, и пассажир невольно хватается рукой за плечо рядом стоящей дамы.

- Послушайте, а вы бы не могли ухватиться за что-нибудь другое?

- О, мадам, прошу вас: не искушайте меня!

Автомеханик в гараже копается в моторе, меняя клапана, и видит идущего мимо кардиохирурга.

- Эй, доктор, почему так - я меняю клапана в моторе, и после этого мотор фырчит, как новенький. Ты тоже меняешь клапана в моторе.

Почему за ту же самую работу ты берешь столько бабок?

- А ты попробуй это сделать на работающем двигателе.

Идет Вовочка по коридору с глобусом, встречает его учительница и спрашивает:

- Вовочка, ты куда?

- В туалет!

- А зачем тебе глобус?

- Ну, знаете, такое настроение, на весь мир насрать хочеться!

Мало кто знает, но между математиками идет борьба за существование, и притом единственность.