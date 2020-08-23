Анекдоты, которые заставят Вас смеяться все утро 23 августа

Сижу дома. Звонок в дверь. Открыл. Стоят два парня:
- Здравствуйте, мы свидетели Иеговы. Скажите, что вы думаете о Боге?
- Я стараюсь о себе не думать! - ответил им и закрыл дверь.
Парень - девушке:
- Можно, я зайду к тебе на чашечку кофе?
- Я никогда не приглашаю домой на первом свидании!
- Уговорила, пусть наше свидание будет последним.
Если в доме есть кошка, то самые частые фразы, произносимые за столом: "Да ты такое не будешь" и "На, понюхай, сказал же, что ты не будешь!".
Стою спокойно, мою посуду. Не ругаюсь, не ору. В общем, веду себя хорошо. Муж не выдержал, подошел, тихонечко пальчиком постучал по голове и в ушко мне говорит: "Эй, тараканчики! Вы что, сдохли там?".
К преступнику, приговоренному к смертной казни на электрическом стуле пришел священник.
- Каким будет твое последнее желание перед тем, как отправиться в мир иной?
- Я бы хотел, чтобы при этом Вы держали меня за руку, святой отец.