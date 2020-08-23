Ударная доза веселья в воскресенье: анекдоты 23 августа

Самые позитивные анекдоты для хорошего настроения на весь день, в которых про скворечник без дырки, ученицу-блондинку и неосторожного репортера.

Идет вовочка, по територии школы и несет скворечник, его останавливает учительница и спрашивает:

- А что, это у тебя в руках, вовочка?

- Скворечник.

- А почему он без дырки, как птичка туда залетит?

- Так она уже там.

В школе ученицу-блондинку спрашивает учитель:

- Почему у коровы четыре соска?

- Потому, что молоко бывает: свежее, стерилизованное, пастеризованное и сгущенное...

Молодой человек, вы весь вечер за мной ухаживаете. Вы, наверное, надеетесь затащить меня в постель?

- Честное слово, и в мыслях ничего подобного не было!

- Так какого же черта ты мне голову весь вечер морочил?

Попал как-то Билл Гейтс в лапы к людоедам.

И стали они сразу играть в игру "Кто хочет срать миллионером?".

Зачастую твой путь настолько не усыпан розами, что постоянно приходится следить за тем, чтобы не вляпаться.