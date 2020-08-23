Ударная доза веселья в воскресенье: анекдоты 23 августа

Идет вовочка, по територии школы и несет скворечник, его останавливает учительница и спрашивает:
- А что, это у тебя в руках, вовочка?
- Скворечник.
- А почему он без дырки, как птичка туда залетит?
- Так она уже там.
В школе ученицу-блондинку спрашивает учитель:
- Почему у коровы четыре соска?
- Потому, что молоко бывает: свежее, стерилизованное, пастеризованное и сгущенное...
Молодой человек, вы весь вечер за мной ухаживаете. Вы, наверное, надеетесь затащить меня в постель?
- Честное слово, и в мыслях ничего подобного не было!
- Так какого же черта ты мне голову весь вечер морочил?
Попал как-то Билл Гейтс в лапы к людоедам.
И стали они сразу играть в игру "Кто хочет срать миллионером?".
Зачастую твой путь настолько не усыпан розами, что постоянно приходится следить за тем, чтобы не вляпаться.