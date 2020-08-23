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Воскресенье, 23.08.2020
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Хватит грустить - веселье продолжается: вечерние анекдоты 23 августа

Хватит грустить - веселье продолжается: вечерние анекдоты 23 августа
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф
Предлагаем вам очередную порцию позитивных вечерних анекдотов. Сегодня о воспитательнице детского сада, обувной магазин и опытного сапожника.

- На моей работе нет места страху. Если проявишь страх - все, ты мертв!

- А кем вы работаете?

- Воспитательницей в детском саду.

- Але... Это обувной магазин?

- Да...

- У Вас зимние сандали есть?

Опытный сапожник может без труда просклонять любое матерное слово.

Едем с подругой в трамвае. Напротив сидит мужик с собакой. На остановке заходит женщина с котом. Мужик уступает ей место, она берет поводок таксы, мужику отдает кота. Остановка. Мужик с котом выходит, на следующей остановке выходит женщина с собакой. Подруга: "Я поняла, в таксе - наркотики, а в коте - деньги".

Ударная доза веселья в воскресенье: анекдоты 23 августа

- За систематические опоздания на работу вы лишаетесь премии!

- Хорошенькое дело... А почему не сказали, что за это премируют?

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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