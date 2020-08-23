Хватит грустить - веселье продолжается: вечерние анекдоты 23 августа

- На моей работе нет места страху. Если проявишь страх - все, ты мертв!
- А кем вы работаете?
- Воспитательницей в детском саду.
- Але... Это обувной магазин?
- Да...
- У Вас зимние сандали есть?
Опытный сапожник может без труда просклонять любое матерное слово.
Едем с подругой в трамвае. Напротив сидит мужик с собакой. На остановке заходит женщина с котом. Мужик уступает ей место, она берет поводок таксы, мужику отдает кота. Остановка. Мужик с котом выходит, на следующей остановке выходит женщина с собакой. Подруга: "Я поняла, в таксе - наркотики, а в коте - деньги".
- За систематические опоздания на работу вы лишаетесь премии!
- Хорошенькое дело... А почему не сказали, что за это премируют?