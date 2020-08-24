Улыбка на целую неделю: утренние анекдоты 24 августа

- Сидоров, ты вчера опять что отмечал?
- Ваш день рождения, уважаемый Илья Иваныч...
- Третий день подряд?!
- А что поделаешь? Вот так сильно я вас уважаю!
Сегодня лег спать пораньше, в 22:00, уже 2:40, а я все еще не могу нарадоваться тому, что лег рано спать...
Когда живешь один - посуду можно мыть раз в день. И обычно этот день - воскресенье.
- Мойша, я тебе строго-настрого запрещаю играть с Яшей! Он плохой мальчик.
- А я хороший?
- Конечно, детка! Ты очень хороший мальчик.
- Тогда можно Яше играть со мной?
- Что делать во время ядерного взрыва?
- Завернуться в простыню и медленно ползти на кладбище!
- Почему медленно?
- Чтобы паники не создавать...