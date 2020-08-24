Улыбка на целую неделю: утренние анекдоты 24 августа

Уморительные шутки на утро про Сидорова, опоздавших и объем бедер, которые не дадут вам заскучать.

- Сидоров, ты вчера опять что отмечал?

- Ваш день рождения, уважаемый Илья Иваныч...

- Третий день подряд?!

- А что поделаешь? Вот так сильно я вас уважаю!

Сегодня лег спать пораньше, в 22:00, уже 2:40, а я все еще не могу нарадоваться тому, что лег рано спать...

Когда живешь один - посуду можно мыть раз в день. И обычно этот день - воскресенье.

- Мойша, я тебе строго-настрого запрещаю играть с Яшей! Он плохой мальчик.

- А я хороший?

- Конечно, детка! Ты очень хороший мальчик.

- Тогда можно Яше играть со мной?

- Что делать во время ядерного взрыва?

- Завернуться в простыню и медленно ползти на кладбище!

- Почему медленно?

- Чтобы паники не создавать...