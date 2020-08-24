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Прежде всего - позитив: анекдоты на 24 августа

Прежде всего - позитив: анекдоты на 24 августа
Обновлено 12:30 Сегодня Телеграф
Веселые анекдоты, в которых о: вечеринке, девушке без парня, тренажерном зале и странном объявлении.

– Чувак, я скоро подъеду, есть что пожрать?

– Бутерброды с сыром будешь?

– Сойдет, буду!

– Сыра с хлебом купи.

Вот многие вечно говорят: вот смотрите, Марк Цукерберг, даже университет не закончил, а какой умный и молодец и вообще самообразование.

А я каждый раз думаю, вот только представьте, каким крутым и удобным был бы Фейсбук, если бы Цукерберг всё-таки отучился в университете.

Чтобы поднять себе настроение, когда особенно грустно, я крашу ногти. Спящему мужу…

Ну почему Ной не убил тогда тех двух комаров?

Улыбка на целую неделю: утренние анекдоты 24 августа

– Вы когда-нибудь говорили женщине всё, что ней думаете?

– Однажды. Хотите, шрам на голове покажу?

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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