Прежде всего - позитив: анекдоты на 24 августа

– Чувак, я скоро подъеду, есть что пожрать?
– Бутерброды с сыром будешь?
– Сойдет, буду!
– Сыра с хлебом купи.
Вот многие вечно говорят: вот смотрите, Марк Цукерберг, даже университет не закончил, а какой умный и молодец и вообще самообразование.
А я каждый раз думаю, вот только представьте, каким крутым и удобным был бы Фейсбук, если бы Цукерберг всё-таки отучился в университете.
Чтобы поднять себе настроение, когда особенно грустно, я крашу ногти. Спящему мужу…
Ну почему Ной не убил тогда тех двух комаров?
– Вы когда-нибудь говорили женщине всё, что ней думаете?
– Однажды. Хотите, шрам на голове покажу?