Поделись улыбкою своей: забавная подборка анекдотов на вечер 24 августа

– Знаешь, почему бельё при стирке всегда оказывается в пододеяльнике?
– Знаю. Раньше, когда использовались активаторные машинки, винт цеплял какую-нибудь шмотку и рвал её в лоскуты. Теперь такого нет, но бельё всё равно боится и по старой памяти ныкается в пододеяльник.
Вот говорят: занимайтесь любовью, а не войной.
А почему тогда просмотр фильмов про войну поощряется, а про занятия любовью – ограничивается?
Жена военного приходит домой в гневе.
– Муж, ты где?
– В туалете.
– Тебе письмо, в нем две новости – хорошая и плохая. С какой начать?
– Ну, давай с хорошей.
– Тебя наградили!
– А плохая?
– Письмо из кожвендиспансера.
Благодарить политика за то, что он сделал, то же самое, что аплодировать банкомату за выданные деньги.
Пятилетняя девочка говорит отцу:
– Папа, дай мне 20 евро, и я тебе скажу, кто ночью с мамой спит, когда тебя нет.
– Вот, держи. Скажи, кто?!
– Я!