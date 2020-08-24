Поделись улыбкою своей: забавная подборка анекдотов на вечер 24 августа

Самые смешные анекдоты об экране рабочего стола, рецепте, надувной кровати и праздничном торте, которые придутся Вам по душе.

– Знаешь, почему бельё при стирке всегда оказывается в пододеяльнике?

– Знаю. Раньше, когда использовались активаторные машинки, винт цеплял какую-нибудь шмотку и рвал её в лоскуты. Теперь такого нет, но бельё всё равно боится и по старой памяти ныкается в пододеяльник.

Вот говорят: занимайтесь любовью, а не войной.

А почему тогда просмотр фильмов про войну поощряется, а про занятия любовью – ограничивается?

Жена военного приходит домой в гневе.

– Муж, ты где?

– В туалете.

– Тебе письмо, в нем две новости – хорошая и плохая. С какой начать?

– Ну, давай с хорошей.

– Тебя наградили!

– А плохая?

– Письмо из кожвендиспансера.

Благодарить политика за то, что он сделал, то же самое, что аплодировать банкомату за выданные деньги.

Пятилетняя девочка говорит отцу:

– Папа, дай мне 20 евро, и я тебе скажу, кто ночью с мамой спит, когда тебя нет.

– Вот, держи. Скажи, кто?!

– Я!