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Вторник, 25.08.2020
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Заряд позитива на день обеспечен: утренние анекдоты на 25 августа

Заряд позитива на день обеспечен: утренние анекдоты на 25 августа
Обновлено 04:45 Сегодня Телеграф
Прикольная подборка смешных анекдотов, в которых: про арбуз, водный пистолет, воспитательнице и горячей девушке.

Приготовил себе новый вид кофе – антидепрессо. Правда там кофе, как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

Если она пишет “Я сегодня хочу с тобой поговорить”,отвечайте “Да, я тоже”. Нервничать должны оба.

Только что ко мне на улице очень близко подошел голубь. Учитывая мое нынешнее финансовое положение это было очень опрометчиво со стороны этого мясистого голубя.

– Света, лето уже, а ты все никак жирок с пуза не уберешь.

– Это не жирок, а пояс верности тортикам!

Поделись улыбкою своей: забавная подборка анекдотов на вечер 24 августа

Мой айфон так увлеченно покрывается трещинами, что я уже начинаю надеяться, что из него скоро вылупится айфон поновее.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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