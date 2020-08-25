Заряд позитива на день обеспечен: утренние анекдоты на 25 августа

Прикольная подборка смешных анекдотов, в которых: про арбуз, водный пистолет, воспитательнице и горячей девушке.

Приготовил себе новый вид кофе – антидепрессо. Правда там кофе, как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

Если она пишет “Я сегодня хочу с тобой поговорить”,отвечайте “Да, я тоже”. Нервничать должны оба.

Только что ко мне на улице очень близко подошел голубь. Учитывая мое нынешнее финансовое положение это было очень опрометчиво со стороны этого мясистого голубя.

– Света, лето уже, а ты все никак жирок с пуза не уберешь.

– Это не жирок, а пояс верности тортикам!

Мой айфон так увлеченно покрывается трещинами, что я уже начинаю надеяться, что из него скоро вылупится айфон поновее.