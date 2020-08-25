Лекарство от грусти: уморительные анекдоты 25 августа

Женщина, покупая в салоне меховое манто, расплачивается на кассе, вытаскивая из сумочки, карманов смятые и мокрые деньги и отвечает на удивленный взгляд кассира:
- Муж так плакал, так плакал ...
- Девушка, Вам что налить - Мартини? Шампанское?
- Сразу водки! Раздражают меня эти алкогольные прелюдии!
- Девушка, позвольте вам помочь.
- Спасибо, но сумка не тяжелая.
- Я не о сумке. Я пластический хирург.
Когда живешь один - посуду можно мыть раз в день. И обычно этот день - воскресенье.
- Что делать во время ядерного взрыва?
- Завернуться в простыню и медленно ползти на кладбище!
- Почему медленно?
- Чтобы паники не создавать ...