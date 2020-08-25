Лекарство от грусти: уморительные анекдоты 25 августа

Сегодня у вас есть возможность зарядиться дозой позитива. Шутки про видеозвонки, тараканов в голове, кошках и косметике в космосе.

Женщина, покупая в салоне меховое манто, расплачивается на кассе, вытаскивая из сумочки, карманов смятые и мокрые деньги и отвечает на удивленный взгляд кассира:

- Муж так плакал, так плакал ...

- Девушка, Вам что налить - Мартини? Шампанское?

- Сразу водки! Раздражают меня эти алкогольные прелюдии!

- Девушка, позвольте вам помочь.

- Спасибо, но сумка не тяжелая.

- Я не о сумке. Я пластический хирург.

Когда живешь один - посуду можно мыть раз в день. И обычно этот день - воскресенье.

- Что делать во время ядерного взрыва?

- Завернуться в простыню и медленно ползти на кладбище!

- Почему медленно?

- Чтобы паники не создавать ...