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Юморок для настоящих гурманов: вечерние анекдоты 25 августа

Юморок для настоящих гурманов: вечерние анекдоты 25 августа
Обновлено 17:01 Сегодня Телеграф
Закончите день ярко и весело с нашими анекдотами о немеркантильных мужиках, современном бракосочетании и сытом коте.

Ну да, бабы любят деньги. Бабы меркантильные. А мужики нет. Мужики как увидят деньги, так сразу: "Фу, деньги, какая гадость. Нет-нет, мне не нужны деньги. Раздам их все бабам".

Анекдот

Современное бракосочетание – это когда гости дарят молодым деньги, переводя их прямо на банковскую карточку, помогая им погасить кредит, взятый на свадьбу.

Анекдот 2

Не становись между мужчиной и его друзьями! Помни, что друзей нельзя заменить онанизмом, а тебя можно.

Анекдот 3

Жена говорит мужу:

— Ой, блин, а что за фигню показывают!?

— Ну, так выключи, если тебе не нравится.

— Нет уж, досмотрю, чем вся эта фигня закончится.

Анекдот 4

Если кот отказывается ужинать, это вовсе не значит, что он там худеет или сознательно решил уменьшить ваши расходы на его содержание. Это значит, что он уже семь раз поужинал.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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