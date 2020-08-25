Юморок для настоящих гурманов: вечерние анекдоты 25 августа

Закончите день ярко и весело с нашими анекдотами о немеркантильных мужиках, современном бракосочетании и сытом коте.

Ну да, бабы любят деньги. Бабы меркантильные. А мужики нет. Мужики как увидят деньги, так сразу: "Фу, деньги, какая гадость. Нет-нет, мне не нужны деньги. Раздам их все бабам".

Современное бракосочетание – это когда гости дарят молодым деньги, переводя их прямо на банковскую карточку, помогая им погасить кредит, взятый на свадьбу.

Не становись между мужчиной и его друзьями! Помни, что друзей нельзя заменить онанизмом, а тебя можно.

Жена говорит мужу:

— Ой, блин, а что за фигню показывают!?

— Ну, так выключи, если тебе не нравится.

— Нет уж, досмотрю, чем вся эта фигня закончится.

Если кот отказывается ужинать, это вовсе не значит, что он там худеет или сознательно решил уменьшить ваши расходы на его содержание. Это значит, что он уже семь раз поужинал.