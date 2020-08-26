Проснулся и тут же улыбнулся: утренние анекдоты 26 августа

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— Тренер, а что нужно качать, чтобы все женщины были от меня без ума?

— Нефть.

— Люди, при помощи разговорника за границей можно спросить, как куда то пройти, где что то купить, но что делать с ответами?

— Пойдем, прогуляемся?

— Не могу, у меня все болит.

— После чего?

— После тридцати.

— Дорогой, сегодня вечером я хочу сделать для тебя что-нибудь такое, чтобы ты запомнил — это надолго.

— Ты уезжаешь к маме?

Самым убедительным аргументом в пользу изменения русского языка, высказанным Министерством образования, является "Многие люди так привыкли говорить".

ПДД тоже бы неплохо подправить под "Многие привыкли так ездить".