Хорошее настроение - залог успешного дня: смешные анекдоты 26 августа

Самая забавная подборка анекдотов об оптимизме, гостях на дне рождении, Приватбанке и создании мира.

- Как у вас получилось научиться собирать автомат с первого раза?

- Я на гражданке мебель из "Икеи" дома у клиентов собирал.

Первокурсник приходит с первого экзамена, родители кидаются к нему:

- Ну, как экзамен?

- Ничего, только экзаменатор попался какой-то набожный. Каждый раз, когда я что-то говорил, он поднимал глаза к потолку и повторял: "Боже мой!".

Человек, который закончил школу с золотой медалью, а вуз с красным дипломом и получает 6000 рублей в месяц, никак не решится сказать сыну: "Учись хорошо, сынок".

- Доброе утро, любимая.

- Та какой добрый, меня всю ночь комар грыз!

- А меня не трогал ...

- А что тебя трогать, когда рядом такая вкуснятина лежит!

- Поручик, вы трус и подлец. Я вызываю вас на дуэль!

- Я не приду!

- Почему?

- Потому что я трус и подлец!