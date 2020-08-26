Хорошее настроение - залог успешного дня: смешные анекдоты 26 августа

- Как у вас получилось научиться собирать автомат с первого раза?
- Я на гражданке мебель из "Икеи" дома у клиентов собирал.
Первокурсник приходит с первого экзамена, родители кидаются к нему:
- Ну, как экзамен?
- Ничего, только экзаменатор попался какой-то набожный. Каждый раз, когда я что-то говорил, он поднимал глаза к потолку и повторял: "Боже мой!".
Человек, который закончил школу с золотой медалью, а вуз с красным дипломом и получает 6000 рублей в месяц, никак не решится сказать сыну: "Учись хорошо, сынок".
- Доброе утро, любимая.
- Та какой добрый, меня всю ночь комар грыз!
- А меня не трогал ...
- А что тебя трогать, когда рядом такая вкуснятина лежит!
- Поручик, вы трус и подлец. Я вызываю вас на дуэль!
- Я не приду!
- Почему?
- Потому что я трус и подлец!