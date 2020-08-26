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Среда, 26.08.2020
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Хорошее настроение - залог успешного дня: смешные анекдоты 26 августа

Хорошее настроение - залог успешного дня: смешные анекдоты 26 августа
Обновлено 11:53 Сегодня Телеграф
Самая забавная подборка анекдотов об оптимизме, гостях на дне рождении, Приватбанке и создании мира.

- Как у вас получилось научиться собирать автомат с первого раза?

- Я на гражданке мебель из "Икеи" дома у клиентов собирал.

Первокурсник приходит с первого экзамена, родители кидаются к нему:

- Ну, как экзамен?

- Ничего, только экзаменатор попался какой-то набожный. Каждый раз, когда я что-то говорил, он поднимал глаза к потолку и повторял: "Боже мой!".

Человек, который закончил школу с золотой медалью, а вуз с красным дипломом и получает 6000 рублей в месяц, никак не решится сказать сыну: "Учись хорошо, сынок".

- Доброе утро, любимая.

- Та какой добрый, меня всю ночь комар грыз!

- А меня не трогал ...

- А что тебя трогать, когда рядом такая вкуснятина лежит!

Проснулся и тут же улыбнулся: утренние анекдоты 26 августа

- Поручик, вы трус и подлец. Я вызываю вас на дуэль!

- Я не приду!

- Почему?

- Потому что я трус и подлец!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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