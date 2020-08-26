Хорошее настроение заказывали? Самые смешные анекдоты на вечер 26 августа

- Слышал, твоя жена машину разбила?
- Ага!
- Сама хоть жива?
- Жива, скрывается пока где-то ...
- Где ты провел каникулы?
- Первые три дня - в Альпах.
- А остальные?
- Остальные - в гипсе ...
- Доктор, я выиграл морской круиз, но у меня морская болезнь. Что посоветуете?
- Перед отплытием съешьте тушеных томатов и винегрет.
- И что, поможет?
- Нет, но на волнах будет выглядеть эффектно.
Романтический вечер, свечи, вино, тихая музыка... И вдруг она встаёт и уходит. Я вот думаю - может, не стоило говорить: "Покажи сиськи"?
В нашей стране, даже когда у нас будет чип во лбу, от нас все равно будут требовать бумажную копию чипа.