Хорошее настроение заказывали? Самые смешные анекдоты на вечер 26 августа

Очень забавная подборка анекдотов об урагане, комуналке, тренировках и свидании, которые сделают Ваш вечер веселым.

- Слышал, твоя жена машину разбила?

- Ага!

- Сама хоть жива?

- Жива, скрывается пока где-то ...

- Где ты провел каникулы?

- Первые три дня - в Альпах.

- А остальные?

- Остальные - в гипсе ...

- Доктор, я выиграл морской круиз, но у меня морская болезнь. Что посоветуете?

- Перед отплытием съешьте тушеных томатов и винегрет.

- И что, поможет?

- Нет, но на волнах будет выглядеть эффектно.

Романтический вечер, свечи, вино, тихая музыка... И вдруг она встаёт и уходит. Я вот думаю - может, не стоило говорить: "Покажи сиськи"?

В нашей стране, даже когда у нас будет чип во лбу, от нас все равно будут требовать бумажную копию чипа.