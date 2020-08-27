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Четверг, 27.08.2020
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Позитивный денек: уморительные анекдоты на утро 27 августа

Позитивный денек: уморительные анекдоты на утро 27 августа
Обновлено 04:45 Сегодня Телеграф
Самые забавные анекдоты для хорошего настроения на весь день, в которых: про коронавирус, мемы, принтер и поездку на Бла бла каре.

Если годовалый сын меня чему-то научил, так это то, что когда ты обосрался - не истери. Дай дееспособным людям с этим разобраться и отдыхай.

Удаленная работа. Ожидания глубокий здоровый сон, любимая музыка, прогулки по деликатесами в перерывах. Реальность: в час дня почистил зубы, в пять вечера позавтракал кукурузой из банки.

Женщина покупает на базаре десять петухов и одну курицу.

Продавец ей говорит:

- Надо наоборот: десять кур и одного петуха.

Она:

- Пусть хоть ей повезет ...

Канадские полицейские жестоко избили китайца, спросив его имя.

"Я потерял веру в человечество!" - заявил Фак Ю

Хорошее настроение заказывали? Самые смешные анекдоты на вечер 26 августа

Ювелирный магазин. Менеджер продавцом:

- Как вам удается продавать столько бриллиантов?

- Я просто говорю мужчинам, жену в бриллиантах нельзя одну выпускать на улицу - убьют.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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