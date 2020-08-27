Позитивный денек: уморительные анекдоты на утро 27 августа

Если годовалый сын меня чему-то научил, так это то, что когда ты обосрался - не истери. Дай дееспособным людям с этим разобраться и отдыхай.
Удаленная работа. Ожидания глубокий здоровый сон, любимая музыка, прогулки по деликатесами в перерывах. Реальность: в час дня почистил зубы, в пять вечера позавтракал кукурузой из банки.
Женщина покупает на базаре десять петухов и одну курицу.
Продавец ей говорит:
- Надо наоборот: десять кур и одного петуха.
Она:
- Пусть хоть ей повезет ...
Канадские полицейские жестоко избили китайца, спросив его имя.
"Я потерял веру в человечество!" - заявил Фак Ю
Ювелирный магазин. Менеджер продавцом:
- Как вам удается продавать столько бриллиантов?
- Я просто говорю мужчинам, жену в бриллиантах нельзя одну выпускать на улицу - убьют.