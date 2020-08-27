Лекарство от грусти никто не отменял: анекдоты 27 августа

- Оль, ты лошадей боишься? А они тебя?
- Почему в Запорожцы не ставят радиоприемники?
- А толку? Все равно ничего не слышно будет - колени уши закрывают.
Идет экзамен в медицинском ВУЗе. Профессор спрашивает студента:
- Назовите стандартное оборудование прививочного кабинета.
- Спирт, кушетка, медсестра.
Послали чукчу в разведку. Через 3 дня он возвратился грязный, оборванный, поцарапанный. Командир спрашивает:
- Ну как?
- Товарищ командир! Пехота не пройдет, только танки!
- А кавалерия?
- Нет, только танки!
- Почему?
- Там за мостом две злые собаки!
Маньяк ведет девушку в лес. Она говорит:
- Слушай, страшно тут как, темно.
- Да, прикинь, как мне страшно потом одному возвращаться?