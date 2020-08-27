Лекарство от грусти никто не отменял: анекдоты 27 августа

Поднимите себе настроение свежими смешными анекдотами, в которых про антитела, Запорожцы и новую позу.

- Оль, ты лошадей боишься? А они тебя?

- Почему в Запорожцы не ставят радиоприемники?

- А толку? Все равно ничего не слышно будет - колени уши закрывают.

Идет экзамен в медицинском ВУЗе. Профессор спрашивает студента:

- Назовите стандартное оборудование прививочного кабинета.

- Спирт, кушетка, медсестра.

Послали чукчу в разведку. Через 3 дня он возвратился грязный, оборванный, поцарапанный. Командир спрашивает:

- Ну как?

- Товарищ командир! Пехота не пройдет, только танки!

- А кавалерия?

- Нет, только танки!

- Почему?

- Там за мостом две злые собаки!

Маньяк ведет девушку в лес. Она говорит:

- Слушай, страшно тут как, темно.

- Да, прикинь, как мне страшно потом одному возвращаться?