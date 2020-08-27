Сделаем Вас веселее: вечерние анекдоты 27 августа

Жена - это повар, посудомойка, техничка, прачка, медсестра, воспитатель, учитель, швея, экономист, бухгалтер, психолог, любовница... А муж устает на работе.
Экономный человек никогда просто так не моет посуду. Он моет ее, когда пришло время мыть руки.
- Сынок, если будешь хорошо себя вести, купим тебе велосипед!
- А если плохо?
- Пианино!
На мосту стоят два джентльмена и слышат вопли с реки:
- Помогите! Я не умею плавать!
Один - другому:
- Сэр...
- Да, сэр.
- Вы умеете плавать, сэр?
- К сожалению, нет, сэр.
- Я тоже. Но мы же не орем об этом на весь город!
- Мир принадлежит Дьяволу... Но власть его - от Бога!