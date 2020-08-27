Сделаем Вас веселее: вечерние анекдоты 27 августа

Веселые анекдоты, которые не дадут вам загрустить. Сегодня в выпуске: экономный человек, содержанка и чувство голода.

Жена - это повар, посудомойка, техничка, прачка, медсестра, воспитатель, учитель, швея, экономист, бухгалтер, психолог, любовница... А муж устает на работе.

Экономный человек никогда просто так не моет посуду. Он моет ее, когда пришло время мыть руки.

- Сынок, если будешь хорошо себя вести, купим тебе велосипед!

- А если плохо?

- Пианино!

На мосту стоят два джентльмена и слышат вопли с реки:

- Помогите! Я не умею плавать!

Один - другому:

- Сэр...

- Да, сэр.

- Вы умеете плавать, сэр?

- К сожалению, нет, сэр.

- Я тоже. Но мы же не орем об этом на весь город!

- Мир принадлежит Дьяволу... Но власть его - от Бога!