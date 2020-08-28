Пятничная улыбка обеспечена: утренние анекдоты 28 августа

Только что на улице ко мне очень близко подошел голубь. Учитывая мое нынешнее финансовое положение, это было очень опрометчиво со стороны этого мясистого голубя.
Оплатила все счета по коммуналке в этом месяце. Кто-нибудь знает вкусные рецепты с водой?
Видимо, у моих соседей изначально была квартира полностью заполненная бетоном, поэтому они каждые выходные с утра постоянно расширяют себе пространство.
- Моня, что ты так расстроен?
- Купил-таки своему сыну пару новых ботинок и сказал ему ступать через две ступеньки, чтобы подольше сохранить обувь.
- Ну и что случилось?
- Этот придурок вместо двух ступенек переступил сразу три и порвал себе штаны!
Мужчина понимает, что он влюблен, когда он на пару дней теряет интерес к своей машине.