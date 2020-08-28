Этот вечер стоит провести на позитиве: анекдоты 28 августа

Сломался будильник, а встать нужно пораньше? Просто съешь на ночь арбуз.
- Алло, Васек? Как насчет по пиву бахнуть и в сауну пойти?
- Так у тебя же жена дома!
- А она к соседке на 5 минут за мясорубкой вышла...
Люди, которые в период с понедельника по пятницу успевают и трижды в зал сходить, и несколько раз с друзьями встретиться, и кучу фильмов посмотреть, и домашними делами заняться, у меня к вам вопрос: вы такие гении тайм-менеджмента или врете, что у вас есть работа?
Чтобы создать большую проблему, тебе потребуется ничего и женщина.
- Кто там?
- Берримор, сэр.
- Что вам нужно?
- Стакан воды, сэр.
- Возьмите.
Через полчаса опять стук в дверь.
- Кто там?
- Берримор, сэр.
- Что вам опять нужно?
- Стакан воды, сэр?
- Да, но зачем?
- Пожар, сэр.