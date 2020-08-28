Этот вечер стоит провести на позитиве: анекдоты 28 августа

Мы подготовили для вас новые анекдоты про арбуз на ночь и разницу между мужиком и мужчиной, которые заставят вас смеяться до слез.

Сломался будильник, а встать нужно пораньше? Просто съешь на ночь арбуз.

- Алло, Васек? Как насчет по пиву бахнуть и в сауну пойти?

- Так у тебя же жена дома!

- А она к соседке на 5 минут за мясорубкой вышла...

Люди, которые в период с понедельника по пятницу успевают и трижды в зал сходить, и несколько раз с друзьями встретиться, и кучу фильмов посмотреть, и домашними делами заняться, у меня к вам вопрос: вы такие гении тайм-менеджмента или врете, что у вас есть работа?

Чтобы создать большую проблему, тебе потребуется ничего и женщина.

- Кто там?

- Берримор, сэр.

- Что вам нужно?

- Стакан воды, сэр.

- Возьмите.

Через полчаса опять стук в дверь.

- Кто там?

- Берримор, сэр.

- Что вам опять нужно?

- Стакан воды, сэр?

- Да, но зачем?

- Пожар, сэр.