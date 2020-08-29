Весело и забавно: уморительные анекдоты 29 августа

Пускай Ваш день будет наполнен позитивной энергетикой. Сегодня о Дне знаний, мужика с козой и Джуманджи.

- Так, милый! Сегодня 1 сентября, а это день знаний!

- И что?

- Сегодня я про тебя все узнала!

Чуть не сбила машина, перед глазами пронеслись все дела, которые уже не нужно будет доделывать.

Когда-то все мухи были пчелами. Но быстро сообразили, что говна гораздо больше, чем цветочной пыльцы.

- Почему люди не птицы?

- Как не птицы? Вот у меня, например, жена - ласточка, теща - курица, а тесть - дятел!

Я пью кофейный чай, чайный кофе, молочный сок, кофейный сок, чайное молоко, а все потому, что чашку на работе надо хоть иногда мыть.