Весело и забавно: уморительные анекдоты 29 августа

- Так, милый! Сегодня 1 сентября, а это день знаний!
- И что?
- Сегодня я про тебя все узнала!
Чуть не сбила машина, перед глазами пронеслись все дела, которые уже не нужно будет доделывать.
Когда-то все мухи были пчелами. Но быстро сообразили, что говна гораздо больше, чем цветочной пыльцы.
- Почему люди не птицы?
- Как не птицы? Вот у меня, например, жена - ласточка, теща - курица, а тесть - дятел!
Я пью кофейный чай, чайный кофе, молочный сок, кофейный сок, чайное молоко, а все потому, что чашку на работе надо хоть иногда мыть.