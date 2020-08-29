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Заразите остальных своим смехом: вечерние анекдоты 29 августа

Заразите остальных своим смехом: вечерние анекдоты 29 августа
Обновлено 17:12 Сегодня Телеграф
Смешные анекдоты про бабку-ягодку, сволочь в ботинках и техасскую девушку, которые подарят вам хорошее настроение вечером.

Многие думают, что если вы не в настроении, то у вас проблемы. На самом деле - если вы не в настроении, то проблемы - у них.

Что за сволочь живет в ботинках и, пока ты в них ходишь, рвет твои носки?

Я такая вся милая, красивая сексуальная, добрая, бегу по ромашковому полю, мои волосы развиваются и я счастлива, а он такой весь гадкий, злой, угрюмый и вредный влезает в мою жизнь. Будильник, ну за что ты так со мной?

Решила удивить мужа. Пока он мылся, нацепила трусики с полосатым пушистым хвостом, на голову - кошачьи ушки и соблазнительно легла в постель поверх одеяла, приняв позу игривой кошечки. Проснулась от того, что голую игривую кошечку укутали в одеяло, почесали за ухом и сказали: "Спи, блохастик!".

Весело и забавно: уморительные анекдоты 29 августа

В каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке, есть по 200 грамм какашек или даже полкило! А вот в дяде или в тете, там уже какашек больше, и бывает так, что вовсе, целый дяденька - говно.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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