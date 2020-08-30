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Воскресенье, 30.08.2020
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Яркое начало дня: утренние анекдоты 30 августа

Яркое начало дня: утренние анекдоты 30 августа
07:00 Сегодня Телеграф
Пускай твое утро будет наполнено позитивной энергетикой. Сегодня в программе: одинокая девушка, шахматист и пистолет с самогоном.

Беседуют две женщины:

- Мне, например, совсем не хотелось бы стать второй женой вдовца!

- По-твоему, лучше быть первой?

Разговаривает два брата и один говорит:

- А я вчера в ресторане сидел с великим шахматистом, скатерть за нашим столиком была в клеточку, я попросил соль, так он мне ее целый час передавал.

Петя зарядил водяной пистолет самогоном. Первым на расстрел встал дед!

- Пан Кличко, а что вы думаете по этому поводу?

- Что я думаю?

- Извините, глупость спросил.

 

В последнее время возникает ощущение, что профессор Преображенский жив и наладил операции над собаками в промышленных масштабах.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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