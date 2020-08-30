Яркое начало дня: утренние анекдоты 30 августа

Беседуют две женщины:
- Мне, например, совсем не хотелось бы стать второй женой вдовца!
- По-твоему, лучше быть первой?
Разговаривает два брата и один говорит:
- А я вчера в ресторане сидел с великим шахматистом, скатерть за нашим столиком была в клеточку, я попросил соль, так он мне ее целый час передавал.
Петя зарядил водяной пистолет самогоном. Первым на расстрел встал дед!
- Пан Кличко, а что вы думаете по этому поводу?
- Что я думаю?
- Извините, глупость спросил.
В последнее время возникает ощущение, что профессор Преображенский жив и наладил операции над собаками в промышленных масштабах.