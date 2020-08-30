Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 30 августа

Смешная подборка анекдотов о поиске работы, истории психиатрии и разносторонней Ольге, которые сделают Ваш вечер незабываемым.

Почему-то история психиатрии не знает серийных маньяков, которые охотились бы на крепких накачанных мужиков. Ну, или на каратистов с боксерами…

— Чем вы занимаетесь, Ольга, учитесь, работаете?

— Учусь, работаю.

— Замужем, есть парень?

— Замужем, есть парень.

— Ребята, вы не волнуйтесь. Доктор сказал — болезнь не запущенная, лекарства современные, может быть, еще выкарабкаюсь…

— Петрович, никто и не волнуется…

— Согласно исследованиям, пары, которые регулярно употребляют вместе алкоголь, реже ссорятся, а их отношения крепче.

— Милая, но не каждый же день!

— Не мешай мне бороться за наше счастье.

— Ищу любую работу!

— Вот метла, начинай мести.

— Извините, но я все-таки КНУ закончил!

— А, понятно! Давай покажу как.