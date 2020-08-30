Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 30 августа

Почему-то история психиатрии не знает серийных маньяков, которые охотились бы на крепких накачанных мужиков. Ну, или на каратистов с боксерами…
— Чем вы занимаетесь, Ольга, учитесь, работаете?
— Учусь, работаю.
— Замужем, есть парень?
— Замужем, есть парень.
— Ребята, вы не волнуйтесь. Доктор сказал — болезнь не запущенная, лекарства современные, может быть, еще выкарабкаюсь…
— Петрович, никто и не волнуется…
— Согласно исследованиям, пары, которые регулярно употребляют вместе алкоголь, реже ссорятся, а их отношения крепче.
— Милая, но не каждый же день!
— Не мешай мне бороться за наше счастье.
— Ищу любую работу!
— Вот метла, начинай мести.
— Извините, но я все-таки КНУ закончил!
— А, понятно! Давай покажу как.