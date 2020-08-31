Утро добрым бывает: смешные анекдоты 31 августа

Начните этот последний день лета с нашими прикольными анекдотами о непорядочном мужчине, хороших новостях и включенной аварийке.

Если она пишет: "Я хочу с тобой серьезно поговорить", ответьте: "Да, я тоже!".

Нервничать должны оба.

— Так, пацаны, как будем распоряжаться лучшими годами жизни, которые отняли у девушек?

— После этого, как порядочный мужчина, ты должен на мне жениться!

— После ЭТОГО я уже перестал быть порядочным.

Как правильно выбрать арбуз:

1. Ищем арбуз с желтым пятном

2. С большим желтым пятном

3. Как можно больше

4. Желательно на всю поверхность

5. Наслаждаемся дыней.

Если человек едет с включенной аварийкой, то он просто бесконечно благодарит вселенную за каждое мгновение.