Утро добрым бывает: смешные анекдоты 31 августа

Если она пишет: "Я хочу с тобой серьезно поговорить", ответьте: "Да, я тоже!".
Нервничать должны оба.
— Так, пацаны, как будем распоряжаться лучшими годами жизни, которые отняли у девушек?
— После этого, как порядочный мужчина, ты должен на мне жениться!
— После ЭТОГО я уже перестал быть порядочным.
Как правильно выбрать арбуз:
1. Ищем арбуз с желтым пятном
2. С большим желтым пятном
3. Как можно больше
4. Желательно на всю поверхность
5. Наслаждаемся дыней.
Если человек едет с включенной аварийкой, то он просто бесконечно благодарит вселенную за каждое мгновение.