Школа юмора: забавные анекдоты 1 сентября

"Как ты решился на синие волосы?" — спрашивают меня люди с детьми и ипотеками. И не понимают, почему я смеюсь.
— Забудь все, чему тебя учили в институте, тебе это не пригодится!
— Я не учился в институте.
— Тогда вы нам не подходите, нам нужны люди только в высшим образованием.
Сначала у тебя любимой книгой является "Мастер и Маргарита", а потом ты всё-таки прочитываешь еще какую-нибудь книгу.
Стоят на посту два ГАИшника, никого нет, и вдруг видят — телега запряженная едет. Решили прикольнуться, останавливают:
— Предъявите ваше удостоверение.
Дед, поднимая хвост лошади:
— Посмотрите в бардачке...
- Почему мужчина открывает и закрывает женщине дверь в машине? Скажете, джентльмен?
- Пф-ф-ф… Чтоб дверью не хлопала!