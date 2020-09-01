Школа юмора: забавные анекдоты 1 сентября

Смешная подборка анекдотов о любимой книге, мужчине-джентельмене и написании курсовой работы, которые не дадут Вам заскучать.

"Как ты решился на синие волосы?" — спрашивают меня люди с детьми и ипотеками. И не понимают, почему я смеюсь.

— Забудь все, чему тебя учили в институте, тебе это не пригодится!

— Я не учился в институте.

— Тогда вы нам не подходите, нам нужны люди только в высшим образованием.

Сначала у тебя любимой книгой является "Мастер и Маргарита", а потом ты всё-таки прочитываешь еще какую-нибудь книгу.

Стоят на посту два ГАИшника, никого нет, и вдруг видят — телега запряженная едет. Решили прикольнуться, останавливают:

— Предъявите ваше удостоверение.

Дед, поднимая хвост лошади:

— Посмотрите в бардачке...

- Почему мужчина открывает и закрывает женщине дверь в машине? Скажете, джентльмен?

- Пф-ф-ф… Чтоб дверью не хлопала!