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Позитив на весь вечер: вечерние анекдоты 2 сентября

Позитив на весь вечер: вечерние анекдоты 2 сентября
Обновлено 16:58 Сегодня Телеграф
Эта подборка веселых анекдотов о печенье, импотенции, тетке за кассой и няне, поднимет вам настроение в этот вечер.

А нельзя ли кошачий корм как-нибудь поскромнее назвать?

Меня, например, угнетает тот факт, что моя кошка сейчас ест рагу из кролика с овощами, а я - пельмени из сои.

Если, желая создать оригинальный логин, вы падаете мордой на клавиатуру, а комп вам говорит, что такой логин уже есть, значит, такая мысль вам не первому пришла в голову.

Если женщина успешна, неотразима и довольна жизнью, значит, она кому-то мстит! 

Ты поймешь всю крохотность годами накопленных знаний и опыта, когда семилетний ребенок спросит тебя: "Почему шуршит кулек?"

 Еще больше позитива: анекдоты на день 2 сентября

Не обижай курящих - им и так жить меньше!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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