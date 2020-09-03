Пускай этот день будет легким и удачным с подборкой анекдотов о хорошей гулянке, жене, гаишнике и враче и гостях.

В маршрутке в сумке у блондинки затрезвонил телефон! В сумке долго роется. Не попадается ей он! Тут её фраза всех сразила: - Наверно, дома я его забыла!

Британские учёные установили, что женщин, задающих мужчине вопрос Ты где? на самом деле интересует не его местоположение, а сколько у неё есть времени.

Поспорили дети в школе что нa свете быстрее всего.

Тaнечкa говорит:

- Сaмое быстрое слово- скaзaл, a уже не вернешь!

Вaнечкa говорит:

- Сaмый быстрый свет! Только включил, a он уже горит!

Вовочкa в ответ:

- У меня тут понос был, тaк я ни словa не успел скaзaть, ни свет включить...

Единственный недостаток алкоголя - недостаток алкоголя.

Что надо делать, когда на тещу напал тигр?

- Сам напал, сам пусть и защищается.