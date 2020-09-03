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Четверг, 03.09.2020
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Хорошее настроение с утра: веселые анекдоты 3 сентября

Хорошее настроение с утра: веселые анекдоты 3 сентября
Обновлено 04:46 Сегодня Телеграф
Пускай этот день будет легким и удачным с подборкой анекдотов о хорошей гулянке, жене, гаишнике и враче и гостях.

В маршрутке в сумке у блондинки затрезвонил телефон! В сумке долго роется. Не попадается ей он! Тут её фраза всех сразила: - Наверно, дома я его забыла!

Британские учёные установили, что женщин, задающих мужчине вопрос Ты где? на самом деле интересует не его местоположение, а сколько у неё есть времени.

Поспорили дети в школе что нa свете быстрее всего.

Тaнечкa говорит:

- Сaмое быстрое слово- скaзaл, a уже не вернешь!

Вaнечкa говорит:

- Сaмый быстрый свет! Только включил, a он уже горит!

Вовочкa в ответ:

- У меня тут понос был, тaк я ни словa не успел скaзaть, ни свет включить...

Единственный недостаток алкоголя - недостаток алкоголя.

Позитив на весь вечер: вечерние анекдоты 2 сентября

Что надо делать, когда на тещу напал тигр?

- Сам напал, сам пусть и защищается.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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