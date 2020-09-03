Я календарь перевернул, а там смешные анекдоты 3 сентября

Веселые анекдоты о субботе, кидалове из детства, человеке с печенькой и курении, которые не дадут вам грустить.

Люблю возить мужа на машине... Орет, матерится, руками размахивает. Эмоции через край! Зато дома потом сидит тихонько, молчит, радуется, что домой вернулся!

С повсеместным распространением смартфонов люди стали забывать, какие компоненты входят в состав туалетных освежителей воздуха...

У родителей разные взгляды на собственного ребенка. Мама ругает дочь за то, что она кидается камнями. Папа ругает дочь за то, что она при этом не попадает в цель.

Вообще-то в холодильник я заглядываю только для того, чтобы взять яблочко. Но кроме яблочка там еще лежат: колбаса, котлеты, пельмени, жареная курица, и, чтобы они на меня не обижались, мне приходится съедать и их.

Учительница русского языка до определенного момента была уверена, что две полоски - это сказуемое.