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Четверг, 03.09.2020
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Я календарь перевернул, а там смешные анекдоты 3 сентября

Я календарь перевернул, а там смешные анекдоты 3 сентября
Обновлено 11:14 Сегодня Телеграф
Веселые анекдоты о субботе, кидалове из детства, человеке с печенькой и курении, которые не дадут вам грустить.

Люблю возить мужа на машине... Орет, матерится, руками размахивает. Эмоции через край! Зато дома потом сидит тихонько, молчит, радуется, что домой вернулся!

С повсеместным распространением смартфонов люди стали забывать, какие компоненты входят в состав туалетных освежителей воздуха...

У родителей разные взгляды на собственного ребенка. Мама ругает дочь за то, что она кидается камнями. Папа ругает дочь за то, что она при этом не попадает в цель.

Вообще-то в холодильник я заглядываю только для того, чтобы взять яблочко. Но кроме яблочка там еще лежат: колбаса, котлеты, пельмени, жареная курица, и, чтобы они на меня не обижались, мне приходится съедать и их.

Хорошее настроение с утра: веселые анекдоты 3 сентября

Учительница русского языка до определенного момента была уверена, что две полоски - это сказуемое.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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