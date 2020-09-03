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Не вешайте нос: вечерние анекдоты 3 сентября

Не вешайте нос: вечерние анекдоты 3 сентября
Обновлено 16:58 Сегодня Телеграф
Свежая подборка забавных анекдотов о добром и ласковом человеке, автобус и курицу, которые подарят вам шикарное настроение на целый вечер.

На вопрос "Где работаешь?" нужно вместо "Я сейчас не работаю" отвечать: "Я могу себе позволить не работать". И вот ты уже не безработный нищеброд, а солидный человек.

Я тут че понял... При переезде барахло скопленное за время проживания в однушке - в двушку почему-то нифига не влазит.

Брак - союз двух людей, один из которых никогда не помнит дат, которые никогда не забывает другой.

Знаете, я в 18 лет хотел девушку, чтобы заботиться о ней, баловать ее, вместе играть во что-нибудь, любить и чтобы она меня любила в ответ.

Спустя пару лет отношений я понял, что я оказывается хотел не девушку, а собаку...

Я календарь перевернул, а там смешные анекдоты 3 сентября

Деньги портят мужчину. Поэтому рядом с ним всегда должна быть жена - для снятия порчи.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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