Улыбайтесь целый день: смешные анекдоты на 4 сентября

Пробежки по утрам, употребление безопасных продуктов питания и полный отказ от вредных привычек может существенно продлить ваше бессмысленное существование.
Сыну 3 года. Сегодня на прогулке подошел к незнакомой тете, килограммов этак 150 весом, и отжег: "Колобок, колобок! Я тебя съем!".
- Люся, будешь ли ты готовить мне, пока смерть не разлучит нас?
- Петя, если я буду готовить, то смерть разлучит нас очень скоро...
Наркоман Николай был уволен с завода за то, что он слишком много вкалывал на работе.
От знакомства с приглянувшейся девушкой меня удерживало только то, что она заняла за мной очередь к венерологу.