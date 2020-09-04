Улыбайтесь целый день: смешные анекдоты на 4 сентября

Подними себе настроение свежими смешными анекдотами о жене и зарплате, дорожном знаке, мечтах и правительстве.

Пробежки по утрам, употребление безопасных продуктов питания и полный отказ от вредных привычек может существенно продлить ваше бессмысленное существование.

Сыну 3 года. Сегодня на прогулке подошел к незнакомой тете, килограммов этак 150 весом, и отжег: "Колобок, колобок! Я тебя съем!".

- Люся, будешь ли ты готовить мне, пока смерть не разлучит нас?

- Петя, если я буду готовить, то смерть разлучит нас очень скоро...

Наркоман Николай был уволен с завода за то, что он слишком много вкалывал на работе.

От знакомства с приглянувшейся девушкой меня удерживало только то, что она заняла за мной очередь к венерологу.