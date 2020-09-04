Вечер навеселе: смешные анекдоты 4 сентября

Мы подготовили для вас очередную коллекцию вечерних анекдотов, в которых о: семейной паре, мышеловке, пуле и жизни с чистого листа.

Жизнь - это когда стоишь на остановке 40 минут, а какой-то говнюк только подошёл и сразу уехал. А ты стоишь.

У меня плохое зрение и я ношу очки. Иногда люди отбирают их у меня, примеряют и спрашивают: "Мне идет?". Что должен я вам ответить, загадочные говорящие пятна?

- То есть, ты ждёшь, пока твоя любовь сама тебя найдёт?

- Ага.

- А ты что для этого делаешь?

- Нууу, я онлайн...

В моей личной жизни, как на банкете: то, что подают — не ем, то, что хочется — не предлагают, просить стесняюсь. Вот и приходится делать вид, что не голоден…

- Я тебя люблю...

- Правильно делаешь!