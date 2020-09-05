Время немного повеселиться: вечерние анекдоты 5 сентября

Мы подготовили для вас очередную коллекцию вечерних анекдотов про временное помешательство, похороны и противные лекарства, которые Вас развеселят.

В жизни нужно попробовать все! Сегодня я исключил из своего списка "Попробовать не отвечать хамством на хамство". Уверяю вас, херня полная!

- А давайте кидать стулья из окна!

- Зачем?

- Да это же так весело!

- А сидеть-то на чем будем?

- Как на чем?! На героине...

Лицо разговаривает с задницей:

- Слушай, почему мы с тобой ровесники, но я уже старое, сморщенное, а ты розовая и гладенькая?

- Ничего удивительного. Ты видишь все безобразия, а мне на все на это насрать...

Мальчик, набирая песочек для новой кошки, нашел старую.

Друг говорит приятелю:

- У меня был вчера такой замечательный вечер при свечах!

- С любимой девушкой?

- Нет, у меня геморрой...