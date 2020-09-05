Время немного повеселиться: вечерние анекдоты 5 сентября

В жизни нужно попробовать все! Сегодня я исключил из своего списка "Попробовать не отвечать хамством на хамство". Уверяю вас, херня полная!
- А давайте кидать стулья из окна!
- Зачем?
- Да это же так весело!
- А сидеть-то на чем будем?
- Как на чем?! На героине...
Лицо разговаривает с задницей:
- Слушай, почему мы с тобой ровесники, но я уже старое, сморщенное, а ты розовая и гладенькая?
- Ничего удивительного. Ты видишь все безобразия, а мне на все на это насрать...
Мальчик, набирая песочек для новой кошки, нашел старую.
Друг говорит приятелю:
- У меня был вчера такой замечательный вечер при свечах!
- С любимой девушкой?
- Нет, у меня геморрой...