Только позитивное начало дня: утренние анекдоты 6 сентября

Самые юморные анекдоты на утро для вашего отличного настроения. Сегодня в программе: примерное поведение, опытный водитель, хитрость и предупреждение.

- На это место мы можем принять лишь человека примерного поведения.

- Вот и прекрасно! Меня выпустили из тюрьмы досрочно именно из-за примерного поведения.

При расставании с парнем всегда жалко не потерянного времени, а что следующая баба придет на готовенькое, ведь ему уже сто раз объяснили как правильно.

На протяжении пяти лет в универе мне рассказывали много о чем, но в конце концов так и не сказали, где взять денег.

Девушка говорит парню:

- Если ты поцелуешь меня еще хотя бы раз, я навек стану твоей.

- Спасибо за предупреждение...

- Доктор, голова разрывается так, что просто сил нет ни о чем другом думать!

- Ничего, батенька, сейчас мы вам в жопу десять кубиков магнезии вколем, так вы ни о чем другом, кроме жопы, не сможете думать.