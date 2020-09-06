Время веселого настроения: уморительные анекдоты 6 сентября

Подарил муж цветущую белую герань в одноразовом стакане. Вроде и жаль ее, а с другой стороны, и отхлестать нечем...
- Я все время думаю... Вот русалка, как Вы считаете - это рыба или все-таки женщина?
- Ну, это смотря, какой вас, батенька, голод мучает!
Встречаются две женщины, которые давно друг друга не видели.
- В моей жизни произошло так много интересного! А началось все с того, что гадалка предсказала мне встречу с женихом, который женится на мне и подарит троих детей!
- Неужели все оказалось правдой?!
- Абсолютно все, кроме женитьбы...
Плакат у железнодорожного переезда: "Поезд здесь проходит за 14 секунд, независимо от того, находится ли ваш автомобиль на рельсах или перед шлагбаумом".
Дорогой, прости, я тебя вчера обидела. Две бутылки пива сгладят мою вину? Ящик водки! Ох ты мля, какой ранимый!