Пускай смех не прекращается: вечерние анекдоты 6 сентября

Забавные анекдоты для поднятия настроения, в которых о дальтониках, жестоком и несправедливом мире, а также уроке зоологии.

Называть красное красным, зеленое зеленым неполиткорректно потому, что этим вы оскорбляете миллионы дальтоников, показывая им свое превосходство над ними.

Куда делись смелые парни и мужчины? Еще один день оказался пустой тратой макияжа!

Отработка двух недель при увольнении - как секс в долгом браке. Уже ни вы не рады, ни вам не рады, но формальность есть формальность.

В казахском ауле сын не имеет право повышать голос на отца, отец не может повышать голос на деда, а дед на прадеда. Поэтому в ауле всегда очень тихо, и только крики прадедов нарушают тишину.

Галя вышла замуж за электрика. Потом за сантехника. Потом за маляра. А как иначе незадорого сделать в доме евроремонт?