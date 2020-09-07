Скачать
Понедельник, 07.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия: коронавирусом в мире заразились уже более 27 миллионов
Пандемия: коронавирусом в мире заразились уже более 27 миллионов
Митинги в Беларуси: в Минске силовики задержали еще одного члена Координационного совета
Митинги в Беларуси: в Минске силовики задержали еще одного члена Координационного совета
Сборная Украины с разгромным счетом уступила Испании (Видео)
Сборная Украины с разгромным счетом уступила Испании (Видео)
После трагедии с выкидышем Келлан Латс вновь станет отцом (Видео)
После трагедии с выкидышем Келлан Латс вновь станет отцом (Видео)

Встречайте утро с улыбкой: юморные анекдоты 7 сентября

Встречайте утро с улыбкой: юморные анекдоты 7 сентября
Обновлено 07:25 Сегодня Телеграф
Веселые анекдоты про сына прокурора, собеседование и форшмак.

Муж уезжает за границу и говорит своему соседу:

- Сколько раз моя жена будет изменять мне, ты прибивай гвоздь в дверь.

Через некоторое время муж приезжает и видит на двери три гвоздика. Заходит к соседу и говорит:

- Слушай, я что-то не понял, а почему так мало?

Сосед:

- Да ты что! Уже третью дверь меняем...

- Здравствуйте, я пришел на собеседование.

- Отлично, у вас есть опыт?

- Да, это мое двадцатое собеседование.

- Что такое форшмак?

- Это такое блюдо национальной кухни из селедки.

- Ух ты! А откуда знаешь?

- У меня соседи Яков Соломонович и Роза Марковна...

- Угощали?

- Нет, рассказывали...

- Да ты зациклился просто.

- Это я-то зациклился? Это я-то зациклился? Это я-то зациклился? Это я-то зациклился?

Пускай смех не прекращается: вечерние анекдоты 6 сентября 

- Возьмите меня диктором на телевидение. Ну и что, что страшная. Вдруг надо будет объявить войну или дефолт, а тут и я...

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Протесты в Минске: неизвестные с дубинками избивают людей, силовики проводят задержания (Видео)
02 "Это фантасмагория": Кулеба прокомментировал идею Лукашенко о "союзном государстве" Украины и Беларуси
03 Исключительно ради шутки: инженер смог запустить видео из Doom и Skyrim на электронном тесте на беременность
04 День в ООС: двое военнослужащих погибли, трое получили ранения
05 Протесты в Портленде: демонстранты пустили в ход камни и фейерверки, полиция ответила слезоточивым газом (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кулеба о двойном гражданстве: Я считаю, что это соответствует интересам Украины
Кулеба о двойном гражданстве: Я считаю, что это соответствует интересам Украины
Неизвестные с ножами набросились на полицейских в Тунисе: есть погибшие
Неизвестные с ножами набросились на полицейских в Тунисе: есть погибшие
Итоги 6 сентября: коронавирус, протесты в Минске и потери ВСУ
Итоги 6 сентября: коронавирус, протесты в Минске и потери ВСУ
Известна дата презентации нового игрового ноутбука Honor Hunter
Известна дата презентации нового игрового ноутбука Honor Hunter
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь