Встречайте утро с улыбкой: юморные анекдоты 7 сентября

Веселые анекдоты про сына прокурора, собеседование и форшмак.

Муж уезжает за границу и говорит своему соседу:

- Сколько раз моя жена будет изменять мне, ты прибивай гвоздь в дверь.

Через некоторое время муж приезжает и видит на двери три гвоздика. Заходит к соседу и говорит:

- Слушай, я что-то не понял, а почему так мало?

Сосед:

- Да ты что! Уже третью дверь меняем...

- Здравствуйте, я пришел на собеседование.

- Отлично, у вас есть опыт?

- Да, это мое двадцатое собеседование.

- Что такое форшмак?

- Это такое блюдо национальной кухни из селедки.

- Ух ты! А откуда знаешь?

- У меня соседи Яков Соломонович и Роза Марковна...

- Угощали?

- Нет, рассказывали...

- Да ты зациклился просто.

- Это я-то зациклился? Это я-то зациклился? Это я-то зациклился? Это я-то зациклился?

- Возьмите меня диктором на телевидение. Ну и что, что страшная. Вдруг надо будет объявить войну или дефолт, а тут и я...