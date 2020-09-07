Встречайте утро с улыбкой: юморные анекдоты 7 сентября

Муж уезжает за границу и говорит своему соседу:
- Сколько раз моя жена будет изменять мне, ты прибивай гвоздь в дверь.
Через некоторое время муж приезжает и видит на двери три гвоздика. Заходит к соседу и говорит:
- Слушай, я что-то не понял, а почему так мало?
Сосед:
- Да ты что! Уже третью дверь меняем...
- Здравствуйте, я пришел на собеседование.
- Отлично, у вас есть опыт?
- Да, это мое двадцатое собеседование.
- Что такое форшмак?
- Это такое блюдо национальной кухни из селедки.
- Ух ты! А откуда знаешь?
- У меня соседи Яков Соломонович и Роза Марковна...
- Угощали?
- Нет, рассказывали...
- Да ты зациклился просто.
- Это я-то зациклился? Это я-то зациклился? Это я-то зациклился? Это я-то зациклился?
- Возьмите меня диктором на телевидение. Ну и что, что страшная. Вдруг надо будет объявить войну или дефолт, а тут и я...