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С нашими шутками не соскучишься: вечерние анекдоты 7 сентября

С нашими шутками не соскучишься: вечерние анекдоты 7 сентября
Обновлено 16:58 Сегодня Телеграф
Посмейтесь от души вместе с нашими юморными анекдотами о брате Айболита, учителе труда, супружеском счастье и экзамене.

Жил был дядечка с хорошим чувством юмора, и фамилия у него была Стакан. Так как с юмором проблем нету он своих детей, мальчика и девочку, назвал Рома и Джина.

Хорошо быть женщиной! С работы пришла-быстренько убралась, постирала, погладила, сбегала в магазин, кушать приготовила, посуду помыла - и все!!! Делай, что хочешь.

Стою себе на улице, курю. Подходит тетка и такая: Не кури, а то в 35 будешь выглядеть на 45... Более офигительного комплимента в мои 54 мне никто не делал!

Советы, как выжить в кризис.

Пересесть с личного транспорта на общественный, обедать не в кафе, а баночку на работу приносить, продукты покупать по акции, одежду - на распродажах, в кино ходить не чаще одного раза в месяц...

Вопрос! А если я и до кризиса так жил, что делать?

 Для тех, кто внезапно загрустил: смешные анекдоты на день 7 сентября

- Посмотри, дорогая, какой у меня сегодня отличный улов!

- Не вешай мне лапшу на уши! Соседка видела, как ты заходил в рыбный магазин!

- Ну... Часть улова пришлось, конечно, продать...

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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