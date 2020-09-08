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Время улыбаться: самые смешные анекдоты 8 сентября

Время улыбаться: самые смешные анекдоты 8 сентября
Обновлено 11:20 Сегодня Телеграф
Смешные анекдоты о пиццерии, знакомстве с мамой, генетике и парикмахерской, которые вызовут у Вас улыбку.

Жене уже самой надоело орать на мужа, но тут он попросил ее успокоиться…

Сотрудник приходит к шефу и говорит:

- Знаете ли, в чем дело, моей зарплаты не хватает даже на то, чтобы жениться.

- Да, я это отлично знаю. И поверьте: когда-нибудь вы скажете мне за это спасибо.

Нет денег обновлять свой гардероб - смени работу! Для нового коллектива все твои старые шмотки - новые.

- Ух какая у тебя собака! Зачем завела?

- Чтобы по парку поздно вечером не страшно было гулять.

- И зачем тебе в темноте по парку гулять?

- Как зачем? Собаку выгуливать надо! Что непонятного?

Свежие шутки на любой вкус: анекдоты на утро 8 сентября

- Что самое главное в женской красоте?

- Рот.

- А точнее: форма, цвет, размер?

- Главное, чтобы он был закрыт.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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