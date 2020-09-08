Время улыбаться: самые смешные анекдоты 8 сентября

Жене уже самой надоело орать на мужа, но тут он попросил ее успокоиться…
Сотрудник приходит к шефу и говорит:
- Знаете ли, в чем дело, моей зарплаты не хватает даже на то, чтобы жениться.
- Да, я это отлично знаю. И поверьте: когда-нибудь вы скажете мне за это спасибо.
Нет денег обновлять свой гардероб - смени работу! Для нового коллектива все твои старые шмотки - новые.
- Ух какая у тебя собака! Зачем завела?
- Чтобы по парку поздно вечером не страшно было гулять.
- И зачем тебе в темноте по парку гулять?
- Как зачем? Собаку выгуливать надо! Что непонятного?
- Что самое главное в женской красоте?
- Рот.
- А точнее: форма, цвет, размер?
- Главное, чтобы он был закрыт.